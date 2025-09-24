Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

В среду, 24 сентября, Лавров встретится с американским госсекретарем Марко Рубио. Информацию об этом подтвердила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Согласно графику Рубио, который опубликован на сайте Госдепа, их встреча пройдет в полдень по местному времени (19:00 по московскому времени).