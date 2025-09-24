Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во главе делегации РФ прилетел в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Соединенных Штатов по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут, сообщает ТАСС.
Отмечается, что центральным событием визита главы МИД России ожидается его выступление 27 сентября.
В среду, 24 сентября, Лавров встретится с американским госсекретарем Марко Рубио. Информацию об этом подтвердила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Согласно графику Рубио, который опубликован на сайте Госдепа, их встреча пройдет в полдень по местному времени (19:00 по московскому времени).
Ранее глава МИД России заявил, что Москва постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». РФ придерживается позиции, что в мире есть недружественные правительства, а не государства.
Организация Объединенных Наций бездействует и не помогает урегулировать международные кризисы. Об этом 23 сентября заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что вместо организации занимался этим лично.