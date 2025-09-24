Политологи назвали наиболее близких к отставке российских губернаторов

Вологодский губернатор Филимонов получил известность благодаря активному продвижению традиционных ценностей, введению ограничений на продажу алкоголя и аборты в регионе, а также противостоянию с миллиардером Алексеем Мордашовым за влияние в области. По данным холдинга, у градоначальника возник ряд конфликтов на федеральном и местном уровне, что и определило его нахождение в «красной зоне» рейтинга.