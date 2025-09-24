Ричмонд
Захарова высмеяла принявшего неизвестное вещество на ГА ООН президента Польши

Захарова: президент Польши Навроцкий вдыхает воздух свободы прямо на ГА ООН.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на появившиеся в Сети и СМИ видео, на которых президент Польши Кароль Навроцкий кладет себе под губу какое-то неизвестное вещество прямо в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже вдыхали воздух свободы», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

К своей публикации Захарова прикрепила видео, на котором польский лидер, обращаясь, скорее всего, к своему помощнику, получает из его рук какую-ту алюминиевую коробочку, откуда достает непонятное вещество, которое через пару мгновений поместит себе в рот.

Ранее нескольких политиков так называемой «коалиции желающих» заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Однако им удалось избежать критики у себя в странах: они придумали объяснение нахождению странных предметов у себя на столе.

