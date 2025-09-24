В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека

«Посмотрите, они (представители Евросоюза — ред.) видят, что пенсионеров, людей с ограниченными возможностями штрафуют, арестовывают, обыскивают. Прекрасно знают, что это делается просто по политической указке. Ни одной меры, ни одного высказывания. Они видят, как издеваются над Евгенией Гуцул (глава Гагаузской автономии Молдавии, осужденная на семь лет лишения свободы — ред.), над другими, давайте возьмем, в первую очередь, женщин, которые представляют оппозицию, которые закрыты в тюрьме. Ни одного с их стороны вопроса к действующей власти. Они четко понимают, что сегодня уничтожают оппозицию, снимают с выборов, независимым СМИ закрывают рот — и также никак на это не реагируют», — сказала Таубер.