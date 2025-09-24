Котенок: бойцы РФ взяли под контроль почти все Дерилово под Красным Лиманом

Почти вся территория села Дерилово под Красным Лиманом перешла под контроль российских войск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«На северо-западном охвате Красного Лимана ВС РФ завершают бои за Шандриголово, …. взяли почти все Дерилово», — написал он.
Военкор, упомянул также о выходе бойцов РФ к северной окраине поселка Дробышево, расположенного в нескольких километрах от Дерилова.
Котенок не исключил возможности начала штурма российскими военными Красного Лимана с опорой на Дробышево.
Напомним, накануне стало известно о заходе военнослужащих РФ на восточные окраины Дерилова.