Котенок: бойцы РФ взяли под контроль почти все Дерилово под Красным Лиманом

По информации военкора, российские военные подошли к северной окраине Дробышева.

Источник: Аргументы и факты

Почти вся территория села Дерилово под Красным Лиманом перешла под контроль российских войск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«На северо-западном охвате Красного Лимана ВС РФ завершают бои за Шандриголово, …. взяли почти все Дерилово», — написал он.

Военкор, упомянул также о выходе бойцов РФ к северной окраине поселка Дробышево, расположенного в нескольких километрах от Дерилова.

Котенок не исключил возможности начала штурма российскими военными Красного Лимана с опорой на Дробышево.

Напомним, накануне стало известно о заходе военнослужащих РФ на восточные окраины Дерилова.