Жителей Хабаровского края хотят лишить праворульных автомобилей

Ирина Волк указала, что предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идёт.