Жителей Хабаровского края хотят лишить праворульных автомобилей

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову с инициативой о разработке мер по стимулированию в стране замены праворульных автомобилей на леворульные. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», сенатор считает, что машины с правым рулём угрожают безопасности на дорогах.
Андрей Кутепов указал, что за последние годы импорт транспортных средств из восточных стран значительно вырос, что повлекло за собой повышение показателей аварийности с их участием. По словам парламентария, сегодня в России насчитывается около четырёх миллионов праворульных автомобилей — их эксплуатируют в основном в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
Сенатор привёл актуальную статистику аварийности. Так, в 2024 году с участием праворульных автомобилей произошло 16077 дорожно-транспортных происшествий, что на 0,9% больше, чем было зарегистрировано годом ранее. Более того, в общей доле всех аварий «праворульки» фигурируют в 12,2% случаев.
Андрей Кутепов подчеркнул, что меры по стимулированию населения на отказ от праворульных автомобилей в пользу более безопасных леворульных транспортных средств должны вводиться планово и поэтапно. При этом важно развивать госпрограммы по субсидированию граждан, решивших сделать шаг в сторону авто с левым расположением рулевого управления.
Официальный ответ сенатору оперативно подготовили в МВД России — в ведомстве отметили, что подобные инициативы не поддерживают и, более того, выступают категорически против каких-либо ограничительных мер в эксплуатации праворульных автомобилей. В настоящее время никаких проектов нормативных актов в этой сфере министерство внутренних дел не разрабатывает и не планирует.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях.
Ирина Волк указала, что предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идёт.