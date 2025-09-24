Омские депутаты изменили порядок избрания мэра

В среду, 24 сентября 2025 года, на пленарном заседании депутаты горсовета согласовали изменения в Устав города Омска. Речь идет об изменении механизма избрания мэра: в следующий раз градоначальника депутатам муниципального парламента предстоит выбрать из кандидатов, предварительно отобранных губернатором Омской области. Напомним, ближайшая процедура должна состояться под занавес 2026 года.