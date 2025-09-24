Омские депутаты изменили порядок избрания мэра

В среду, 24 сентября 2025 года, на пленарном заседании депутаты горсовета согласовали изменения в Устав города Омска. Речь идет об изменении механизма избрания мэра: в следующий раз градоначальника депутатам муниципального парламента предстоит выбрать из кандидатов, предварительно отобранных губернатором Омской области. Напомним, ближайшая процедура должна состояться под занавес 2026 года.
Кроме того, отныне упразднена возможность отзыва депутата Омского горсовета населением.
Стоит отметить, что эти изменения продиктованы изменениями в федеральном законодательстве, затрагивающим вопросы местного самоуправления.