Встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа в Нью-Йорке — что обсудили лидеры

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Накануне состоялась встреча Президентов Узбекистана и Соединенных Штатов Америки Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Переговоры прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации.

Стороны обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

В фокусе внимания находилась также реализация договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора 5 сентября этого года.

Лидер США поддержал осуществляемые необратимые реформы в Новом Узбекистане, направленные на модернизацию экономики, повышение благосостояния населения и рост авторитета на международной арене.

говорится в сообщении

Собеседники отметили динамичное развитие политического диалога и обмена на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов.

Трамп высоко оценил результативные итоги встреч и переговоров лидера Узбекистана с главами более 50 крупнейших американских компаний и банков, состоявшихся днем ранее.

По их итогам сформирован портфель контрактов и перспективных проектов в области гражданской авиации, горной промышленности, критических минералов, финансов, инноваций, химической, энергетической и других приоритетных направлениях.

Как отмечалось, эти проекты и соглашения создадут десятки тысяч новых рабочих мест в обеих странах.

В завершение переговоров Мирзиёев при гласил американского коллегу совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.

Шавкат Мирзиёев 20 — 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

