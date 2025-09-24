Камала Харрис рассказала об обиде на Байдена

Бывшая вице-президент США вспоминает, что в день ее дебатов — 10 сентября — Байден позвонил ей, чтобы пожелать ей удачи, но, как указала Харрис, сделал это довольно сухо. После этого он поведал о том, что его брат поговорил с влиятельными людьми в Филадельфии, и те сказали, что не станут поддерживать Харрис из-за того, что та якобы плохо высказывалась о Байдене. Когда Харрис выразила желание встретиться с этими людьми лично, президент ударился в воспоминания о своих собственных дебатах с Трампом: «В предыдущие выборы я победил его, но в последний раз чувствовал себя неважно». Байден также утверждал, что его плохое выступление не сказалось на его рейтингах. «У меня просто в голове не укладывалось: зачем он звонит мне именно сейчас, да еще и сводит все к своей истории. Он отвлекал меня, нагнетая тревогу о враждебных интриганах в крупнейшем городе ключевого штата», — жалуется Харрис.