Захарова заявила, что Навроцкий вдыхал воздух свободы, потребляя снюс

Официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова прокомментировала видеоролик, в котором президент Польши Кароль Навроцкий употребляет снюс (сосательный или жевательный табак) на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Источник: Life.ru

«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже “вдыхали воздух свободы”, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее нарколог заявил, что использование снюса может нанести серьёзный вред здоровью, вызывая заболевания полости рта и проблемы с пищеварением. По его словам, у Навроцкого сильная никотиновая зависимость. Снюс вызывает столь же сильную зависимость, как и курение, но его вред проявляется иначе. В отличие от сигарет, он не вредит лёгким, но его токсины напрямую поражают слизистые рта и пищеварительного тракта. Это может привести к эрозии дёсен, истончению тканей и язвам, вызванным сужением сосудов из-за никотина.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

