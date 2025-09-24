Очевидцы сняли мощный взрыв в Харькове

В Сети появились снятые очевидцем кадры мощного взрыва, прогремевшего на территории Харькова.
Автор ролика зафиксировал яркую вспышку за деревьями. На опубликованном видео слышен звук сильного взрыва.
Военные Telegram-каналы сообщают, что накануне вечером в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели около двух десятков взрывов.
По информации источников, в результате взрывов повреждена подстанция «Ивановка», обеспечивающая подачу электроэнергии, в частности, на Харьковский тракторный завод. Власти города сообщили о проблемах с электроснабжением в некоторых районах города.
Ранее сообщалось о пожаре на складах в Сумах, начавшемся в результате взрывов.