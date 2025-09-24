Котенок: бойцы РФ зашли в Новоселовку под Красным Лиманом

Российские бойцы, продвигающиеся на краснолиманском направлении, зашли в поселок Новоселовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«На северо-западном охвате Красного Лимана ВС РФ завершают бои за Шандриголово, вошли в Новоселовку», — написал он.
По информации военкора, военнослужащим РФ удалось взять под контроль северо-западную часть поселка.
Котенок сообщил также о переходе под контроль российских военных почти всей территории села Дерилово, расположенного в нескольких километрах от Новоселовки.