Котенок: бойцы РФ зашли в Новоселовку под Красным Лиманом

По информации военкора, российские военные взяли под контроль северо-западную часть поселка.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы, продвигающиеся на краснолиманском направлении, зашли в поселок Новоселовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«На северо-западном охвате Красного Лимана ВС РФ завершают бои за Шандриголово, вошли в Новоселовку», — написал он.

По информации военкора, военнослужащим РФ удалось взять под контроль северо-западную часть поселка.

Котенок сообщил также о переходе под контроль российских военных почти всей территории села Дерилово, расположенного в нескольких километрах от Новоселовки.