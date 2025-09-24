Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Немецкого совета за конституцию обратился за гражданством РФ: что стало причиной

Немецкий политик Ральф Нимайер обратился за российским гражданством.

Источник: Комсомольская правда

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что обратился за российским гражданством, поскольку чувствует себя в России как дома, а в ФРГ ему может грозить преследование.

«В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь», — приводит РИА Новости слова немецкого политика, отметившего, что уже начал учить русский язык.

Нимайер считает, что Германия хочет лишить его немецкого паспорта. Он уточнил, что документ заблокировали, когда он находился в ОАЭ. В итоге посольство ФРГ в Дубае предложило разовый паспорт для путешествия обратно в Мюнхен.

«Они хотят меня лишить паспорта. Может быть, арестовать меня в Германии. Не знаю, за что, но они могли бы что-то придумать», — сказал он.

Накануне экс-помощница бывшего американского лидера Джо Байдена и сотрудница RT Тара Рид переехала жить в Россию и получила российское гражданство. По ее словам, она вынужденно переехала в поисках политического убежища, однако позже ей понравилось в РФ.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше