Глава Немецкого совета за конституцию обратился за гражданством РФ: что стало причиной

«В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь», — приводит РИА Новости слова немецкого политика, отметившего, что уже начал учить русский язык.