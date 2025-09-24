Петро призвал создать военный корпус для освобождения Палестины

На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Колумбии Густаво Петро призвал страны Латинской Америки, Азии и славянские государства, выступающие против геноцида в Газе, создать многонациональный военный корпус для защиты палестинского народа и освобождения Палестины.
«Я призываю нации мира и их народы, прежде всего как часть человечества, объединить свои армии и вооружение. Пришло время освободить Палестину», — заявил Петро.
Он обратился к азиатским и славянским странам, отметив их героическую роль в разгроме нацизма, а также к латиноамериканским армиям.
«Настало время меча свободы или смерти Боливара, потому что будут бомбить не только Газу, не только Карибы, как уже делают, а всё человечество, которое взывает к свободе», — сказал колумбийский лидер.
16 сентября стало известно, что израильская армия наступление на город Газа. Руководство еврейского государства сообщило, что они хотят зачистить Газу от войск движения ХАМАС, а также силой освободить израильских заложников.