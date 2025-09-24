Над Россией за ночь сбили 70 украинских БПЛА. Военная операция, день 1309-й

9:33 РИА Новости: удары нанесены в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, тем самым нарушена цепочка снабжения и ремонта бронетехники.
9:21 ВС РФ увеличивают зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску серьезных резервов ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
9:05 ? Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
8:43 Euractiv: европейский проект ~ «стена дронов»~ может быть реализован в течение года, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
8:32 ВСУ ночью атаковали Севастополь, ~силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА~, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
8:14.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских БПЛА.
▪️Дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1309-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.