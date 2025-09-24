Ричмонд
Над Россией за ночь сбили 70 украинских БПЛА. Военная операция, день 1309-й

Силы ПВО за ночь сбили 70 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Ударные БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря. В ответ на налеты дронов ВСУ российские войска наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:33 РИА Новости: удары нанесены в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, тем самым нарушена цепочка снабжения и ремонта бронетехники.

9:21 ВС РФ увеличивают зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску серьезных резервов ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

9:05 ? Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

8:43 Euractiv: европейский проект ~ «стена дронов»~ может быть реализован в течение года, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

8:32 ВСУ ночью атаковали Севастополь, ~силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА~, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

8:14.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских БПЛА.

▪️Дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1309-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

