Путин заставил Трампа понервничать, вызвав в США переполох своим подарком Китаю

«Самый важный элемент самолёта — это двигатель. Взгляните на китайский C919: он летает, но его двигатель всё ещё зависит от американских и европейских поставок. В то же время, российские разработки в этой сфере впечатляют. Путин подчёркивал, что лишь немногие страны способны создавать двигатели уровня российского ПД-14», — заметил коллумнист.