Путин заставил Трампа понервничать, вызвав в США переполох своим подарком Китаю

Россия предложила поставлять в Китай важнейшие компоненты для гражданской авиации, включая крылья из композитных материалов и мощные авиационные двигатели ПД-14, которые представляют собой проблемную область для китайской авиапромышленности. Этот подарок российского лидера Владимира Путина вызвал переполох в США, пишет китайское издание NetEase по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Источник: Life.ru

«Самый важный элемент самолёта — это двигатель. Взгляните на китайский C919: он летает, но его двигатель всё ещё зависит от американских и европейских поставок. В то же время, российские разработки в этой сфере впечатляют. Путин подчёркивал, что лишь немногие страны способны создавать двигатели уровня российского ПД-14», — заметил коллумнист.

По оценке пекинских аналитиков, США на протяжении долгого времени использовали технологическое превосходство для сдерживания КНР, но сейчас Поднебесная стремится к созданию собственных двигателей и укрепляет партнёрство с Россией. Как отмечает автор, после подарка Путина Трамп выразил обеспокоенность и созвонился с китайским лидером, осознавая, что Вашингтон теряет один из ключевых инструментов влияния на Пекин.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры. В ходе диалога лидеры всесторонне обсудили китайско-американские отношения и чувствительные проблемы, волнующие обе стороны. Особое внимание Си Цзиньпин уделил вопросу TikTok, выразив ожидание Китая, что судьба платформы будет определена исключительно на основе рыночных механизмов и честной конкуренции.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

