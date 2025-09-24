Захарова высмеяла Навроцкого, употребившего снюс на заседании ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла польского президента Кароля Навроцкого, который употребил снюс прямо в зале заседаний ООН.
— Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже «вдыхали воздух свободы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В Сети появилось видео, на котором глава государства достал что-то из переданной ему помощником коробочки и положил себе в рот. Польский депутат Роман Гертых прокомментировал инцидент и выразил мнение, что любой зависимый от табака человек способен продержаться без него несколько часов.
Это не первый подобный случай. Еще в конце мая Навроцкий, будучи кандидатом президенты Польши, якобы употребил снюс в ходе прямого эфира дебатов со своим оппонентом по предвыборной гонке.
Дочь Навроцкого стала настоящей звездой после трансляции победной речи отца в прямом эфире. Она стояла вместе со своими родителями на сцене. Пока политик выступал с заявлениями, его дочь корчила необычные и смешные рожицы, складывала руки в форме сердца.