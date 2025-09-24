Захарова высмеяла Навроцкого, употребившего снюс на заседании ООН

В Сети появилось видео, на котором глава государства достал что-то из переданной ему помощником коробочки и положил себе в рот. Польский депутат Роман Гертых прокомментировал инцидент и выразил мнение, что любой зависимый от табака человек способен продержаться без него несколько часов.