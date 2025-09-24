Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лисицын: российские военные закрепились на западных окраинах Волчанска

Военкор сообщил также о продвижении войск РФ в районе Синельникова и Отрадного.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российским бойцам удалось закрепиться на западных окраинах города Волчанск, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Наши части закрепились на западных окраинах Волчанска», — написал он.

Военкор упомянул также о продвижении бойцов РФ в окрестностях сел Синельниково и Отрадное.

Ранее сообщалось, что российские военные прорываются в район железнодорожного вокзала Волчанска и постепенно выдавливают украинских военных из южной части города.

Также появилась информация о боях за село Синельниково, расположенное в семи километрах от Волчанска.