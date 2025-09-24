Лисицын: российские военные закрепились на западных окраинах Волчанска

В Харьковской области российским бойцам удалось закрепиться на западных окраинах города Волчанск, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Наши части закрепились на западных окраинах Волчанска», — написал он.
Военкор упомянул также о продвижении бойцов РФ в окрестностях сел Синельниково и Отрадное.
Ранее сообщалось, что российские военные прорываются в район железнодорожного вокзала Волчанска и постепенно выдавливают украинских военных из южной части города.
Также появилась информация о боях за село Синельниково, расположенное в семи километрах от Волчанска.