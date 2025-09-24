На Западе объяснили, почему Евросоюз не сможет выжить без России

Как полагает обозреватель, глава Еврокомиссии, невзирая на риторику, отдает себе отчет в том, что нормализация отношений с Москвой является неизбежной. По оценке Макдональда, Союз сталкивается с дефицитом ресурсов, а постоянная зависимость от ветровой энергетики и американского СПГ не является устойчивой стратегией.