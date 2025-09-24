Европейскому союзу в конечном счете придется вернуться к полноформатному взаимодействию с Российской Федерацией. Такое мнение высказал в социальной сети X (бывший Твиттер) ирландский журналист Брайан Макдональд.
Несмотря на декларируемые ограничения, ЕС продолжает закупать российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, морепродукты, оборудование и даже уран. Годовой объем этих поставок исчисляется миллиардами, хотя об этом не услышишь в речах Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнул он.
Как полагает обозреватель, глава Еврокомиссии, невзирая на риторику, отдает себе отчет в том, что нормализация отношений с Москвой является неизбежной. По оценке Макдональда, Союз сталкивается с дефицитом ресурсов, а постоянная зависимость от ветровой энергетики и американского СПГ не является устойчивой стратегией.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы противодействовать попыткам Брюсселя лишить их доступа к российским энергоносителям. Без нефти и газа, поступающих по этому направлению, обеспечение энергобезопасности стало бы невозможным.
Москва неоднократно называла отказ Запада от закупок российских углеводородов серьезной ошибкой, ведущей к новой зависимости — на сей раз от более дорогостоящих посредников.
