NYP: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского

В рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке двусторонняя встреча между женой президента США Дональда Трампа и супругой Владимира Зеленского не состоится. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана.
«Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — сказал он.
Бекман подчеркнул, что Мелания Трамп известна своей вежливостью, поэтому она планирует поздороваться с Зеленской, но не намерена вести продолжительную беседу.
Ранее американский лидер Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.