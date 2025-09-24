Ричмонд
NYP: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского

Первая леди США не будет встречаться с женой Зеленского в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Источник: Аргументы и факты

В рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке двусторонняя встреча между женой президента США Дональда Трампа и супругой Владимира Зеленского не состоится. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана.

«Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — сказал он.

Бекман подчеркнул, что Мелания Трамп известна своей вежливостью, поэтому она планирует поздороваться с Зеленской, но не намерена вести продолжительную беседу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

