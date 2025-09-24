Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

По ее словам, каждый день министра будет проходить с насыщенной повесткой. По итогу готовится пресс-конференция, добавила дипломат.
Ранее сообщалось, что выступление главы внешнеполитического ведомства ожидается 27 сентября. Также Лавров проведет несколько двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Также глава МИД примет участие в многосторонних мероприятиях по линии «Большой двадцатки», БРИКС и ОДКБ.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше