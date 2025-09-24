Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

Главе Министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.