Глава Екатеринбурга раскритиковал федералов за разрушающуюся усадьбу Харитоновых

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) за отсутствие вложений в содержание усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. Свои претензии градоначальник высказал в своем telegram-канале.
Судя по публикации, Орлов со своими заместителями посетил усадьбу, а также осмотрел состояние парка. При этом глава напомнил, что мэрия ежегодно отчисляет агентству по 37 млн рублей в год за аренду памятника.
"Собственник здания — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Все эти годы мы арендуем помещения, исправно платим около 37 млн рублей ежегодно. Федеральное учреждение ни копейки не потратило на содержание усадьбы.
Администрация города неоднократно обращалась в Минкульт РФ с запросом о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность. Всякий раз получали отказ. Аналогичная ситуация и с Харитоновским садом: по закону мы не вправе выделять бюджетные средства на его уборку или благоустройство", — пояснил градоначальник.
15 августа и. о. прокурора Екатеринбурга Артем Варданян провел выездную проверку объекта культурного наследия — усадьбы Расторгуевых-Харитоновых (Дворец пионеров). В ходе осмотра Варданян раскритиковал состояние как самой усадьбы, так и парка. В АУИПИК переложили ответственность за содержание федерального памятника на арендаторов.