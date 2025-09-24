Глава Екатеринбурга раскритиковал федералов за разрушающуюся усадьбу Харитоновых

Администрация города неоднократно обращалась в Минкульт РФ с запросом о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность. Всякий раз получали отказ. Аналогичная ситуация и с Харитоновским садом: по закону мы не вправе выделять бюджетные средства на его уборку или благоустройство", — пояснил градоначальник.