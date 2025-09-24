Захарова раскрыла план действий Лаврова в Нью-Йорке

«Начинается утро, начинается рабочий день — более десяти встреч, это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры», — сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Работе Лаврова будет проходить на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо этого, в расписание войдут неформальные встречи в кулуарах и коридорах. По утверждению Захаровой, насыщенность мероприятий сохранится на каждый день вплоть до 27 сентября.