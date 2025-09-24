Ричмонд
Захарова раскрыла план действий Лаврова в Нью-Йорке

В первый же день пребывания в Нью-Йорке у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланировано не менее десяти полноформатных встреч. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Работе Лаврова будет проходить на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В первый же день пребывания в Нью-Йорке у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланировано не менее десяти полноформатных встреч. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Начинается утро, начинается рабочий день — более десяти встреч, это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры», — сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Работе Лаврова будет проходить на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо этого, в расписание войдут неформальные встречи в кулуарах и коридорах. По утверждению Захаровой, насыщенность мероприятий сохранится на каждый день вплоть до 27 сентября.

Ранее Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Самолет с главой МИД на борту совершил перелет из Москвы в США по северному маршруту, минуя воздушное пространство других государств, за 11 часов 40 минут. Ключевым моментом визита станет выступление Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии. 24 сентября в 19:00 по московскому времени министр иностранных дел РФ встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

