Жапаров заявил, что Киргизия не может отказаться от сотрудничества с РФ

Киргизия, несмотря на угрозу введения санкций со стороны Запада, не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией. Об этом в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава Киргизии Садыр Жапаров.