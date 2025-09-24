Киргизия, несмотря на угрозу введения санкций со стороны Запада, не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией. Об этом в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава Киргизии Садыр Жапаров.
«Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи», — цитирует президента Киргизии агентство ТАСС.
Жапаров подчеркнул, что республику связывает с Россией гораздо больше экономических отношений, чем западные страны.
«Поэтому в экономическом плане отказаться от сотрудничества с Россией мы не можем», — отметил он.
Санкции, введенные Западом в отношении ряда киргизских компаний и банков, по словам президента республики, «основаны на ложной информации», распространенной отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами. Жапаров заявил о готовности республики «принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков».
Президент Киргизии обратил внимание, что объем торговли стран Европейского союза с Россией в 2024 году составил $141 млрд, Великобритании — $2,2 млрд. Жапаров добавил, что «кто-то оставляет за собой возможность» взаимодействовать с Россией ради собственных интересов, но «другим это запрещает».
