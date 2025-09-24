Главные новости 24 сентября 2025 года

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке заявил, что только через месяц будет готов ответить на вопрос, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину. В соцсети Truth Social в тот же день политик написал, что Украина сможет вернуть утраченные территории с помощью Евросоюза и НАТО.