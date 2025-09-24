Главные новости 24 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 сентября 2025.
Трамп сделал заявления о территории Украины и доверии Путину
Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке заявил, что только через месяц будет готов ответить на вопрос, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину. В соцсети Truth Social в тот же день политик написал, что Украина сможет вернуть утраченные территории с помощью Евросоюза и НАТО.
Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перелет российской делегации из России в США занял около 12 часов. В программу визита Лаврова включено несколько двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио и генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.
Атаке украинских дронов подверглись пять регионов РФ
В ночь на 24 сентября российские ПВО ликвидировали и нейтрализовали 70 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей и акваторией Черного моря. В Белгородской области в результате атаки погиб мирный житель, в Ростовской области дрон ВСУ стал причиной пожара в частном доме.
Рубио раскрыл позицию Трампа по санкциям в отношении России
Госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Дональд Трамп рассматривает варианты введения новых антироссийских санкций. Глава госдепартамента добавил, что Белый дом также допускает реализацию оружия Украине, чтобы Киев мог иметь возможность защищаться от российской агрессии.
На Тайване из-за тайфуна «Рагаса» 14 человек погибли и 124 пропали без вести
На Тайване устраняют последствия разрушительного тайфуна «Рагаса», в результате которого, по предварительным данным, погибли 14 человек, еще 124 числятся пропавшими без вести. Днем ранее «Рагаса» вызвал наводнения и оползни на севере Филиппин. Непогода унесла жизни трех человек, еще пятеро пропали без вести. 24 сентября «Рагасу» ожидают в Китае.