Борис Джонсон призвал ЕС немедленно ввести войска на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз немедленно ввести так называемые «силы сдерживания» на Украину, передает The Sun.
«Если они (украинцы, — прим. ред.) действительно этого хотят, почему бы нам не отправить их (войска, — прим. ред.) туда прямо сейчас?», — заявил Джонсон на мероприятии в Лондоне, посвященном Украине.
Кроме того, политик раскритиковал Германию за то, что она не поставляет киевскому режиму ракеты Taurus, и лейбористское правительство — за покупку российского урана.
Когда один из слушателей спросил Джонсона, почему же он не отказался от закупок у России, экс-премьер ответил, что не успел — его отстранили.
Ранее Джонсон после шампанского и канапе устроил скандал журналисту.