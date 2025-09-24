Ричмонд
Беларусь предложила Мозамбику и Зимбабве организовать встречу президентов

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с коллегой из Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила Sputnik пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.by

Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия двух стран, среди них сельскохозяйственная сфера, продовольственная безопасность, горнодобывающая промышленность, а также возможность использования портовой инфраструктуры.

Как отметил на встрече глава белорусского МИД, у республики имеются необходимые компетенции для эффективного участия в механизации сельского хозяйства Мозамбика, а также запуске совместных кооперационных инициатив и реализации инфраструктурных проектов.

Рыженков также подчеркнул, что в работе с африканскими партнерами Беларусь опирается на принцип полноформатного взаимодействия «с отходом от простой торговли к промышленной кооперации, созданию совместных производств, точечному внедрению и обмену технологий».

В МИД также сообщили, белорусская сторона предложила в ближайшее время организовать трехстороннюю встречу глав государств Беларуси, Мозамбика и Зимбабве, чтобы интенсифицировать, в первую очередь, торгово-экономические отношения между этими странами.

Также министр пригласил коллегу посетить Беларусь с официальным визитом.

добавили в министерстве

Обмены визитами

В мае этого года президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетал в Беларусь с официальным визитом, во время которого провел переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко во Дворце Независимости.

Лидеры двух государств обсудили кооперацию в промышленности, создание совместных производств, развитие торговли. Кроме того, президенты подписали пакет документов, включая дорожную карту сотрудничества на период до 2030 года.

Лукашенко также посещал Зимбабве с официальным визитом в январе 2023 года.

В сентябре в Пекине, где главы обеих стран принимали участие в мероприятиях в честь 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и во Второй мировой войне, лидер Зимбабве пригласил Лукашенко посетить Хараре еще раз.

А в конце июня Лукашенко, поздравляя президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу с Днем Независимости, заявил о готовности принять своего мозамбикского коллегу в Минске или посетить столицу Мозамбика Мапуту с официальным визитом — «для предметных переговоров по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня».

