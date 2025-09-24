Франция обещает Молдове профинансировать восстановление ирригационных систем

Сообщается, что Франция направит технического эксперта, который будет консультировать министерство для подготовки к переговорам с ЕС по гармонизации молдавского законодательства с европейскими нормами в области в виноделия и виноградарства.
Кроме того обсуждалась тема восстановления ирригационных систем Молдовы с помощью финансирования со стороны Французского агентства развития (ФАР) на сумму более 44 миллионов евро. Министерство предложило провести реконструкцию централизованных ирригационных систем «Верхние Криулены» (1794 га) и «Калинешты» (1276 га). Технико-экономические обоснования для этих объектов на данный момент завершены, поэтому можно начать переговоры о заключении кредитного соглашения.
Еще одна обсуждаемая тема касалась перспективы открытия современного перерабатывающего завода. Проект является частью стратегии Молдовы по переходу к экономике замкнутого цикла, направленной на сокращение отходов, эффективное использование ресурсов, создание рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций.
ФАР имеет возможность развивать в Молдове проекты в области лесовосстановления, ирригации, модернизации сетей водоснабжения и канализации, энергетические взаимосвязи и энергоэффективность.