Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция обещает Молдове профинансировать восстановление ирригационных систем

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Франция выделит более 44 миллионов евро на проекты по восстановлению ирригационных систем в Молдове. Об этом было заявлено на встрече госсекретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Андриана Диголяна с послом Франции в Кишиневе Доминик Вааг.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что Франция направит технического эксперта, который будет консультировать министерство для подготовки к переговорам с ЕС по гармонизации молдавского законодательства с европейскими нормами в области в виноделия и виноградарства.

Кроме того обсуждалась тема восстановления ирригационных систем Молдовы с помощью финансирования со стороны Французского агентства развития (ФАР) на сумму более 44 миллионов евро. Министерство предложило провести реконструкцию централизованных ирригационных систем «Верхние Криулены» (1794 га) и «Калинешты» (1276 га). Технико-экономические обоснования для этих объектов на данный момент завершены, поэтому можно начать переговоры о заключении кредитного соглашения.

Еще одна обсуждаемая тема касалась перспективы открытия современного перерабатывающего завода. Проект является частью стратегии Молдовы по переходу к экономике замкнутого цикла, направленной на сокращение отходов, эффективное использование ресурсов, создание рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций.

ФАР имеет возможность развивать в Молдове проекты в области лесовосстановления, ирригации, модернизации сетей водоснабжения и канализации, энергетические взаимосвязи и энергоэффективность.