Лавров в первый день визита в США на ГА ООН проведет около 10 встреч

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: Аргументы и факты

В первый день своего пребывания на полях мероприятий Генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров запланировал около 10 встреч и переговоров, включая беседу с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Лавров уже прибыл в Нью-Йорк для участия в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Начало рабочего дня обещает быть насыщенным — более 10 встреч, и это не короткие беседы, а полномасштабные переговоры. График может корректироваться, возможно, встреч будет больше, но точно не меньше», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Также Сергей Лавров 24 сентября встретится с американским госсекретарем Марко Рубио.

