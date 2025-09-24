Лавров в первый день визита в США на ГА ООН проведет около 10 встреч

В первый день своего пребывания на полях мероприятий Генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров запланировал около 10 встреч и переговоров, включая беседу с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Лавров уже прибыл в Нью-Йорк для участия в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Начало рабочего дня обещает быть насыщенным — более 10 встреч, и это не короткие беседы, а полномасштабные переговоры. График может корректироваться, возможно, встреч будет больше, но точно не меньше», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Также Сергей Лавров 24 сентября встретится с американским госсекретарем Марко Рубио.