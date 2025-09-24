Немецкий политик Нимайер попросил гражданство РФ

«Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года», — рассказал Нимайер РИА Новости. На данный момент он находится в России на основании временного документа, выданного ему после обращения за политическим убежищем. Политик надеется получить российский паспорт в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что уже начал изучать русский язык.