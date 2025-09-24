Бывший испанский военный Матиас уничтожен дроном на Украине

По информации El Mundo America, 38-летний уроженец Вильяпаласиоса Матиас, прослуживший много лет в испанской армии, примкнул к ВСУ в октябре 2024 года. Сообщается, что его убедили отправиться на Украину «друзья» из Колумбии. Согласно сведениям издания, в ВСУ испанский наемник специализировался на работе с беспилотниками.