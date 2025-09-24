Ричмонд
Заявки на присоединение к ШОС подали 19 стран

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подали 19 стран. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью газете «Известия».

Источник: ШОС

Заявки от 19 стран поступили на изменение статуса либо присоединение к организации в том или ином качестве, будь то государство-член, партнер или наблюдатель. По словам генерального секретаря, это свидетельствует о высокой привлекательности организации, созвучности ее целей и задач интересам многих в мире. Сообщество ШОС уже составляют 27 государств.

