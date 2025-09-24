МИД: главной целью Совета Европы стала борьба с Россией

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что для России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы, поскольку эта организация перестала быть нацеленной на достижение единства европейских народов. По его словам, возвращение Российской Федерации в Совет Европы возможно только при кардинальных изменениях в организации и возобновлении адекватного диалога между странами.