МИД: главной целью Совета Европы стала борьба с Россией

Замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил об изменении главной цели Совета Европы. По его словам, сейчас она стремится не защитить права человека, а бороться с Россией.
«Несмотря на то, что наша страна вышла из состава этой некогда авторитетной организации 15 марта 2022 года, главной целью Страсбурга стало не продвижение и защита прав человека, а буквально борьба с Россией», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Любинский также заявил, что форсированная милитаризация ФРГ, курс на которую держат власти этой страны, может стать причиной дестабилизации всей Европы.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что для России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы, поскольку эта организация перестала быть нацеленной на достижение единства европейских народов. По его словам, возвращение Российской Федерации в Совет Европы возможно только при кардинальных изменениях в организации и возобновлении адекватного диалога между странами.