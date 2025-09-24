Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла виновных в том, что ЕС «катится в ад». Она обозначила главную роль в судьбе Европы. Российский дипломат считает, что это именно США формировали идеологию ЕС после Второй мировой войны.
«Из-за чего все это происходит? Из-за неспособности Европейского союза принимать какие-то нормальные, адекватные меры реагирования. А почему же так случилось? А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоть от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную скрипку является и играет, конечно, Вашингтон», — рассказала Захарова в интервью радио Sputnik.
Накануне президент США Дональд Трамп выступил с трибуны Генассамблеи ООН, где подверг критике европейские страны за их неспособность справиться с миграционным кризисом. По его словам, ЕС находится на грани краха.
Нужно отметить, что Европа занята развитием русофобской политики, но ЕС не замечает, как ее собственные проблемы нарастают как снежный ком. Кроме того, Европа равняется не на свои интересы, а старается угодить Штатам, именно поэтому скатываются в еще большую катастрофу, говорит Захарова.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп не помогает решать проблемы Европы, а еще больше загоняет ее в них. Недавно стало известно, что Германия и ЕС понесут потери из-за повышения пошлин, которые ввел Трамп.