Захарова нашла виновных в том, что ЕС «катится в ад»: вот кто играет главную роль в судьбе Европы

«Из-за чего все это происходит? Из-за неспособности Европейского союза принимать какие-то нормальные, адекватные меры реагирования. А почему же так случилось? А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоть от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную скрипку является и играет, конечно, Вашингтон», — рассказала Захарова в интервью радио Sputnik.