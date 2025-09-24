Глава облкомимущества потеряла должность в Волгограде

Кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области, сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.
От своей должности освобождена председатель регионального комитета по управлению государственным имуществом Екатерина Кульгускина.
Чиновница не осталась без работы — ее назначили заместителем руководителя аппарата губернатора — начальником государственно-правового управления. Эта должность оставалась вакантной после того как ранее занимавший ее Роман Левкин стал заместителем мэра Волгограда.
Полномочия председателя облкомимущества временно исполняет Анастасия Баксарова.