Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава облкомимущества потеряла должность в Волгограде

Полномочия председателя комитета временно исполняет Анастасия Баксарова.

Кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области, сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.

От своей должности освобождена председатель регионального комитета по управлению государственным имуществом Екатерина Кульгускина.

Чиновница не осталась без работы — ее назначили заместителем руководителя аппарата губернатора — начальником государственно-правового управления. Эта должность оставалась вакантной после того как ранее занимавший ее Роман Левкин стал заместителем мэра Волгограда.

Полномочия председателя облкомимущества временно исполняет Анастасия Баксарова.