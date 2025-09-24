«Плохая новость»: Зеленскому разъяснили скрытый смысл в словах Трампа о границах Украины

Ранее президент США заявил, что Незалежная может вернуть свои изначальные территории, но сделать это получится только при поддержке Евросоюза. Чтобы достичь подобных целей, он советует Киеву проявить терпение и получить финансовую поддержку со стороны европейских союзников и НАТО.