«Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передаёт инициативу в руки Европы и НАТО», — говорится в статье.
В высказываниях Трампа отсутствует намёк на усиление поддержки Украины или давления на Россию. Единственным приоритетом американского лидера остаётся продажа оружия союзникам. Трамп, столкнувшись со сложностями в урегулировании украинского конфликта, просто дистанцируется от него.
«Похоже, с него (Трампа, — Прим. Life.ru) уже хватит», — говорится в статье.
Ранее президент США заявил, что Незалежная может вернуть свои изначальные территории, но сделать это получится только при поддержке Евросоюза. Чтобы достичь подобных целей, он советует Киеву проявить терпение и получить финансовую поддержку со стороны европейских союзников и НАТО.
