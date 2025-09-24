Трамп может подать иск против ABC из-за возвращения в эфир Киммела

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил возмущение возвращением телеведущего Джимми Киммела в эфир на канале ABC и не исключил возможности подачи иска против телекомпании.
«Не могу поверить, что фейковый новостной канал ABC вернул Киммела в эфир. Зачем им возвращать человека, который так плохо выступает, ставит под угрозу всю, изображая на 99% позитивного демократического мусорщика?» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Трамп назвал Киммела «очередным инструментом Демократической партии».
«Думаю, мы проверим этот канал на прочность», — подчеркнул глава государства.
Он также напомнил, что ранее ABC уже выплатил ему 16 миллионов долларов по судебному иску. По словам Трампа, в этот раз он рассчитывает на значительно более крупную компенсацию.
Ранее показ шоу Jimmy Kimmel Live! был приостановлен на неопределённый срок после того, как ведущий допустил комментарий по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка, предположив, что преступник мог быть сторонником Трампа.