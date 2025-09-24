Ранее выяснилось, что за первые восемь месяцев текущего года из ВСУ дезертировали не менее 142 тысяч солдат. Реальная цифра может быть значительно выше, поскольку многие случаи самовольного оставления части не регистрируются правоохранительными органами Украины. А русские хакеры добыли документы, из которых следует, что за три с половиной года боевых действий киевские войска потеряли 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести.