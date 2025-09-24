В ВСУ признали потерю Калиновского на Днепропетровщине и Переездного в ДНР

Украинские боевики потеряли село Калиновское в Днепропетровской области и Переездное в ДНР, признал в своем Telegram-канале военнослужащий с позывным Мучной.
Он сообщил о продвижении российских военных к селу Степовое, расположенное в 11 километрах от перешедшего под контроль ВС РФ Калиновского.
Боевик не исключил также возможность потери боевиками ВСУ поселка Выемка, который находится в восьми километрах от освобожденного войсками РФ Переездного.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Переездного в минувший вторник. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».
Днем ранее стало известно об освобождении бойцами «Востока» села Калиновское.