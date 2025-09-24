Ричмонд
Левитт требует расследовать как саботаж остановку эскалатора под Трампами

В штаб-квартире ООН остановился эскалатор после того, как на него зашли Дональд Трамп и его супруга Мелания.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт требует расследовать как саботаж остановку эскалатора в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после того, как на него зашли президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, пишет New York Post.

«Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда на него наступали президент и первая леди, он должен быть уволен и немедленно расследован», — заявила Левитт.

Уточняется, что пресс-секретарь ссылалась на материал в Times of London, где писали о намеренной остановке эскалатора сотрудниками, которые хотели показать Трампу проблемы из-за нехватки финансирования.

«Одна из идей заключалась в том, чтобы отключить эскалаторы и лифты и просто сказать Трампу, что у них закончились деньги, поэтому им приходится подниматься по лестнице», — говорилось в материале.

В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН Трамп вновь подчеркнул, что не намерен финансировать организацию.

«Я закончил семь войн, и все, что я получил от Организации Объединенных Наций — это эскалатор, который по пути наверх остановился прямо посередине. Если бы первая леди была не в лучшей форме, она бы упала», — заявил Трамп.

Ранее Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского.

