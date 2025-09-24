Демократы угрожают Трампу парализовать работу правительства

Деятельность правительства США финансируется на основе законопроектов, которые принимаются несколько раз в год. В сентябре Дональд Трамп согласился с очередным проектом закона о продлении до 21 ноября финансового обеспечения федерального ведомства. Документ должен утвердить Сенат, а для этого за него должны проголосовать 60 человек. В Сенате только 53 республиканца, представителем которых является Трамп. Если демократы проигнорируют голосование или не одобрят законопроект о финансировании, то правительство не сможет работать после 30 сентября, когда истечет срок предыдущего закона о обеспечении его работы.