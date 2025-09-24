Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демократы угрожают Трампу парализовать работу правительства

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что если американский президент Дональд Трамп не встретится с представителями Демократической партии, то они приостановят деятельность федерального правительства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О требовании к президенту Шумер написал в соцсети X. «Трамп знает, что его обвинят в приостановке работы правительства, и он сам говорил об этом (…). И он прав», — цитирует высказывание сенатора «Интерфакс».

Политик уточнил, что представители сената из Демократической партии готовы взаимодействовать с Дональдом Трампом и вести с ним переговоры. Он заверил, что сенаторы-демократы могут встретиться с президентом в любой день — «сегодня и завтра», и даже приехать на поле для гольфа, чтобы с ним пообщаться, обсудить проблемные вопросы и найти компромиссное решение.

Шумер резко высказался в отношении американского лидера, потому что тот неожиданно аннулировал договоренность о встрече с демократами в конгрессе США, сообщило агентство Associated Press.

Сам Трамп обосновал отказ от диалога с демократами в соцсети Truth Social. «Я решил, что никакая встреча с лидерами конгресса не может быть продуктивной», — написал президент и добавил, что представители Демократической партии все равно планируют поставить на паузу функционирование правительства.

Деятельность правительства США финансируется на основе законопроектов, которые принимаются несколько раз в год. В сентябре Дональд Трамп согласился с очередным проектом закона о продлении до 21 ноября финансового обеспечения федерального ведомства. Документ должен утвердить Сенат, а для этого за него должны проголосовать 60 человек. В Сенате только 53 республиканца, представителем которых является Трамп. Если демократы проигнорируют голосование или не одобрят законопроект о финансировании, то правительство не сможет работать после 30 сентября, когда истечет срок предыдущего закона о обеспечении его работы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше