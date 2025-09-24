Захарова напомнила, что США формировали идеологию и элиту ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резкую критику президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, заявила, что именно Вашингтон сформировал идеологию и политическую элиту ЕС после Второй мировой войны.
«Отчего всё это происходит? От неспособности Евросоюза принимать адекватные меры. Но кто же создал такую Европу? Западная Европа под чьим влиянием находилась? Это прямой результат действий США на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную роль играет, конечно, Вашингтон», — рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова напомнила, что в послевоенный период США активно формировали элиты западной Европы, а затем и всего Евросоюза, в то время как Советский Союз был сосредоточен на восстановлении собственной территории и стран Восточной Европы.
«Это их рук дело — американцев. Эти элиты — их ставленники. Кто такая Урсула фон дер Ляйен? На кого она ориентируется? Разве на Германию, на интересы немецкого народа? Нет. Она является плоть от плоти встроенной в западные, именно американоцентричные англосаксонские ряды», — подчеркнула представитель МИД.
Накануне Трамп, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обрушился с критикой на страны Европы, заявив, что из-за своей миграционной политики Западная Европа «катится в ад».