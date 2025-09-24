Лебедев: иностранные наемники попали под удар под Харьковом

В Харьковской области нанесен удар по расположению иностранных наемников, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, под удар попало место размещения иностранных боевиков на выезде из Харькова в направлении Волчанска.
«Есть прилет по иностранным наемникам, которым не жилось в теплой Южной Америке, решили пойти на удобрение шикарного украинского чернозема», — написал координатор подполья.
Согласно его сведениям, удары по объектам противника на территории Харьковской области были нанесены накануне вечером и в ночь на среду. Целями ударов стали позиции боевиков ВСУ, ремонтные цеха, а также места сборки и хранения дронов.
Напомним, в ночь на вторник в городе Татарбунары Одесской области попали под удар сотрудники военной разведки Украины, задействованные в подготовке морских диверсионных операций.