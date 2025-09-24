Ричмонд
«Шаг навстречу»: Политолог предсказал реакцию Трампа на заявление Путина о ДСНВ

Несмотря на некоторые позитивные продвижения в отношениях с США, расслабляться нам преждевременно, заявил политолог Александр Дудчак, коммутируя заявление президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам эксперта, администрация Дональда Трампа производит впечатление более здравомыслящей, однако американский лидер соблюдает договорённости лишь до тех пор, пока они ему выгодны.

Источник: Life.ru

«С нашей стороны это очередной шаг навстречу. Это не испортит отношения, я думаю, что вторая сторона оценит и шагнёт навстречу», — подчеркнул кандидат экономических наук.

Тем не менее конкретного прогресса после прихода к власти Трампа пока не наблюдается, поэтому ситуацию стоит оценивать спокойно, уверен собеседник «Радио 1». Он также отметил, что остаются нерешёнными ключевые вопросы: не возвращена украденная дипломатическая собственность РФ, санкции не отменены, а поставки вооружений на Украину продолжаются, хоть и через посредников.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова соблюдать ограничения ДСНВ в течении ещё одного года после 5 февраля 2026 года, однако для этого США должны пойти на аналогичные шаги. Дональд Трамп уже ознакомился с предложением Путина по ДСНВ. Позже Кремль жёстко предупредил США насчёт ДСНВ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

