«Шаг навстречу»: Политолог предсказал реакцию Трампа на заявление Путина о ДСНВ

«С нашей стороны это очередной шаг навстречу. Это не испортит отношения, я думаю, что вторая сторона оценит и шагнёт навстречу», — подчеркнул кандидат экономических наук.
Тем не менее конкретного прогресса после прихода к власти Трампа пока не наблюдается, поэтому ситуацию стоит оценивать спокойно, уверен собеседник «Радио 1». Он также отметил, что остаются нерешёнными ключевые вопросы: не возвращена украденная дипломатическая собственность РФ, санкции не отменены, а поставки вооружений на Украину продолжаются, хоть и через посредников.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова соблюдать ограничения ДСНВ в течении ещё одного года после 5 февраля 2026 года, однако для этого США должны пойти на аналогичные шаги. Дональд Трамп уже ознакомился с предложением Путина по ДСНВ. Позже Кремль жёстко предупредил США насчёт ДСНВ.
