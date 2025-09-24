«Шаг навстречу»: Политолог предсказал реакцию Трампа на заявление Путина о ДСНВ

Тем не менее конкретного прогресса после прихода к власти Трампа пока не наблюдается, поэтому ситуацию стоит оценивать спокойно, уверен собеседник «Радио 1». Он также отметил, что остаются нерешёнными ключевые вопросы: не возвращена украденная дипломатическая собственность РФ, санкции не отменены, а поставки вооружений на Украину продолжаются, хоть и через посредников.