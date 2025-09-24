Ричмонд
Еврокомиссар раскрыл сроки возведения «стены дронов»

На создание в ЕС системы отслеживания и ликвидации БПЛА уйдет не один месяц, хотя возможности по их обнаружению могут быть значительно улучшены в более сжатые сроки. Об этом сообщил в беседе с Euractivе еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, нынешние системы плохо справляются с обнаружением малых дронов на низких высотах. Приоритетом он назвал оперативное развертывание систем обнаружения с акустическими сенсорами, как это сделано на Украине.

Для уничтожения дронов Кубилюс предложил применять лазеры, пишут «Ведомости». Кроме того, еврокомиссар заявил о необходимости защищать и морские границы после недавних случаев у побережья Норвегии и Дании.

Ранее о том, что Европа воспользуется украинским опытом для создания «стены от беспилотников» на восточной границе НАТО, сообщала Financial Times.

О том, что европейские страны изучают возможность развертывания так называемой «стены дронов» вдоль границы с Российской Федерацией, еще весной сообщало издание Gizmodo. Отмечалось, что концепция проекта предусматривает создание комплексной системы, в которой будут использованы сенсорные датчики, боевые БПЛА, а также средства радиоэлектронной борьбы для сдерживания и нейтрализации дронов. В настоящее время на Западе стали чаще обсуждать возведение «стены дронов» на фоне обвинений стран Европы в адрес России, касающихся нарушения воздушных границ европейских государств. В Кремле назвали такие заявления голословными.

