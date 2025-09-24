О том, что европейские страны изучают возможность развертывания так называемой «стены дронов» вдоль границы с Российской Федерацией, еще весной сообщало издание Gizmodo. Отмечалось, что концепция проекта предусматривает создание комплексной системы, в которой будут использованы сенсорные датчики, боевые БПЛА, а также средства радиоэлектронной борьбы для сдерживания и нейтрализации дронов. В настоящее время на Западе стали чаще обсуждать возведение «стены дронов» на фоне обвинений стран Европы в адрес России, касающихся нарушения воздушных границ европейских государств. В Кремле назвали такие заявления голословными.