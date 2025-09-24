Минск и Москва обсуждают сотрудничество в космосе

По сути, встреча, проводимая в здании президиума НАН Беларуси, является сверкой часов во взаимодействии республики и РФ в космосе.
Перед началом переговоров Владимир Караник провел небольшую экскурсию по экспозиции достижений белорусской науки, которая расположена на первом этаже НАН.
Ожидается, что в ходе встречи академические институты Беларуси представят свои возможности и предложения по сотрудничеству.
Национальная академия наук Беларуси как регулирующий орган в области космической деятельности поделится опытом применения данных, полученных при дистанционном зондировании Земли, для рационального природопользования. Также представителям «Роскосмоса» будет предоставлена информация об использовании аппаратуры дистанционного зондирования Земли белорусского производства для исследования природных объектов.
Корпорация «Белкосмос»
В ноябре 2022 года при Национальной академии наук была создана корпорация «Белкосмос». В научный кластер вошли Объединенный институт проблем информатики, УП «Геоинформационные системы», НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН, компания «Беспилотные вертолеты» и другие организации.
Корпорация занимается проектами по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.