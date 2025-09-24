Минск и Москва обсуждают сотрудничество в космосе

Национальная академия наук Беларуси как регулирующий орган в области космической деятельности поделится опытом применения данных, полученных при дистанционном зондировании Земли, для рационального природопользования. Также представителям «Роскосмоса» будет предоставлена информация об использовании аппаратуры дистанционного зондирования Земли белорусского производства для исследования природных объектов.