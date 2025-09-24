Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков в ответ на «бумажного тигра» Трампа назвал Россию медведем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Радио РБК ответил на слова американского лидера Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром».

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Россия никакой не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков.

Песков отметил, что несмотря на «определенные точки напряжения», связанные с большим количеством ограничений и санкций, Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. «Давайте не забывать, что мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой макроэкономической ситуации. В мире исчезла возможность экономического анализа. Если бы я был экономическим аналитиком, я бы искал себе другую работу, потому что предсказывать невозможно», — добавил он.

Накануне, 23 сентября, Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал участие России в конфликте на Украине «бесцельным». Он также указал, что российская экономика находится в «ужасном состоянии». «У Путина и России большие экономические проблемы, и Украине пора действовать. В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего», — сказал Трамп.

Путин неоднократно называл медведя символом России, отмечая его силу и независимость. Так, в 2014 году на пресс-конференции он сказал: «Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет» и «своей тайги не отдаст».

По итогам визита в Китай в августе глава государства заявил, что Россия, Индия и Китай представляют собой «союз слона, дракона и медведя». «Наши экономики дополняют друг друга, у нас общие интересы, общие ценности традиционные, хочу подчеркнуть», — объяснил он.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше