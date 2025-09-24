Песков в ответ на «бумажного тигра» Трампа назвал Россию медведем

Песков отметил, что несмотря на «определенные точки напряжения», связанные с большим количеством ограничений и санкций, Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. «Давайте не забывать, что мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой макроэкономической ситуации. В мире исчезла возможность экономического анализа. Если бы я был экономическим аналитиком, я бы искал себе другую работу, потому что предсказывать невозможно», — добавил он.