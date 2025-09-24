Глава МЧС России прибыл с рабочей поездкой в Иркутскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Иркутскую область. В Приангарье запланировано проведение заседания Совместной коллегии МЧС России, МЧС Беларуси и МЧС Казахстана. Участники обсудят меры по совершенствованию подготовки пожарных и спасателей трех стран, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Продемонстрирует иностранным гостям возможности сил и средств на масштабных учениях с применением авиации, которые пройдут на озере Байкал. Среди плотного графика также решение вопросов развития реагирующих подразделений, общение с личным составом», — сообщили в пресс-службе.
Добавим, что перед началом заседания Совместной коллегии Александр Куренков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывали на фотовыставке, посвященной бойцам специальной военной операции. Также состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечного огня совместно с главами чрезвычайных ведомств Беларуси и Казахстана.