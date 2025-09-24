Глава МЧС России прибыл с рабочей поездкой в Иркутскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Иркутскую область. В Приангарье запланировано проведение заседания Совместной коллегии МЧС России, МЧС Беларуси и МЧС Казахстана. Участники обсудят меры по совершенствованию подготовки пожарных и спасателей трех стран, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России.