Медведев: Трамп может еще изменить свою позицию по Украине

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.