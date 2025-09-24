Омича переназначили заместителем полпреда президента в СФО

Омич Сергей Грызыхин переназначен заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. О соответствующем распоряжении рассказал 24 сентября и. о. ректора ОмГУ Иван Кротт.
Выпускник юридического факультета местного госуниверситета построил карьеру в правоохранительных органах, начав работу в прокуратуре Омской области. В 2007 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, а в 2017-м стал руководителем СУ по Приморскому краю.
В 2018 году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин временно отстранил Грызыхина от должности для проведения проверки, причины которой не разглашались. До нового назначения омич занимал должность главного федерального инспектора по Приморскому краю.
Общий стаж работы Сергея Грызыхина в силовых структурах превышает 20 лет.
